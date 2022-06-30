***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklarımızdan Sn. Naci Tamer Özerden tarafından Sn. Naci Tamer Özerden'in Sn.Mustafa Karanis'in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı hissenin tamamının satın alması işlemi sonrasında, pay alımteklifinde bulunma yükümlülüğünün değerlendirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığına dair açıklama 12.05.2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.Sn. Naci Tamer Özerden tarafından Şirketimize iletilen bilgiye göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 23.06.2022 tarih ve 34/957 sayılı toplantısında, Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 2.337.328,47 adet A grubu imtiyazlıpaylarının ortaklarımızdan Naci Tamer Özerden tarafından satın alınarak Şirket'teki oy hakkının %83,79'a yükselmesi nedeniyle pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğduğuna yönelik karar verilmiş olup, bu karara istinaden,Naci Tamer Özerden tarafından 1 TL nominal değerli Şirket payı için 7,36 TL'den zorunlu pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040493BIST