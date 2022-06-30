***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 18:53
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklarımızdan Sn. Naci Tamer Özerden tarafından Sn. Naci Tamer Özerden'in Sn.Mustafa Karanis'in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı hissenin tamamının satın alması işlemi sonrasında, pay alım
teklifinde bulunma yükümlülüğünün değerlendirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığına dair açıklama 12.05.2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Sn. Naci Tamer Özerden tarafından Şirketimize iletilen bilgiye göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 23.06.2022 tarih ve 34/957 sayılı toplantısında, Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 2.337.328,47 adet A grubu imtiyazlı
paylarının ortaklarımızdan Naci Tamer Özerden tarafından satın alınarak Şirket'teki oy hakkının %83,79'a yükselmesi nedeniyle pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğduğuna yönelik karar verilmiş olup, bu karara istinaden,
Naci Tamer Özerden tarafından 1 TL nominal değerli Şirket payı için 7,36 TL'den zorunlu pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040493
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0594
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0805
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05969,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,87
|Açılış
|: 969,18
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7419
|16,7686
|% 0,42
|
|Euro
|17,4157
|17,4431
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,1261
|20,2270
|% -0,70
|
|Frank
|17,3515
|17,4560
|% -0,33
|
|Riyal
|4,4533
|4,4757
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,49
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.456
|6.569
|-21,00
|
|Yarım
|3.160
|3.212
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.606
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,74
|