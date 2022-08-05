***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 18:11
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022, 04.05.2022, 12.05.2022, 30.06.2022, 22.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız Naci Tamer Özerden tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Özerden Plastik") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Özerden Plastik'in sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 25 Temmuz 2022 – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.
Özerden Plastik'in zorunlu pay alım teklifi sonrası ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052486
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0994
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
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18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -9,08
|Açılış
|: 1.022,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9180
|17,9196
|% 0,06
|
|Euro
|18,2211
|18,2749
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,5663
|21,6744
|% -0,70
|
|Frank
|18,5544
|18,6662
|% -0,69
|
|Riyal
|4,7546
|4,7785
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-15,45
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-9,00
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.837
|6.941
|-49,00
|
|Yarım
|3.331
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE