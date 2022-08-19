***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzerden Plastik San. ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu, 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Çoban' ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne, ve Eser Taşcı 'nın Türk Ticaret Kanunu' nun 363' üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul' un onayına sunmak kaydıyla, Ersoy Çoban' ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057236BIST