***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 300.000.-USD olan, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri için "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi düzenlenmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065667BIST