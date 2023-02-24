***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.09.2022 Tarihli kamuya açıklanan son finansallarına göre 2022 yılının ilk dokuz ayı toplamında ortalama aylık 959.000 TL satışı yapılan Bizofol markalı yalıtım ürünümüzün, ilgili pazar segmentinde, 30.09.2022 tarihindeki toplam satış tutarımızdaki payı % 5 olarak gerçekleşmiştir.2023 Şubat ayı içerisinde rutin ürün sipariş ve satışlarına ilave olarak aynı pazar segmentinden 41.498.000 TL tutarında ek siparişler alınmıştır.Dilovası tesisimizde Şubat, Mart ve Nisan aylarında tamamlanmak üzere üretim ve sevkiyata başlanmıştır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116599BIST