***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 08:24
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2022 Tarihli kamuya açıklanan son finansallarına göre 2022 yılının ilk dokuz ayı toplamında ortalama aylık 959.000 TL satışı yapılan Bizofol markalı yalıtım ürünümüzün, ilgili pazar segmentinde, 30.09.2022 tarihindeki toplam satış tutarımızdaki payı % 5 olarak gerçekleşmiştir.
2023 Şubat ayı içerisinde rutin ürün sipariş ve satışlarına ilave olarak aynı pazar segmentinden 41.498.000 TL tutarında ek siparişler alınmıştır.
Dilovası tesisimizde Şubat, Mart ve Nisan aylarında tamamlanmak üzere üretim ve sevkiyata başlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116599
BIST
10:355.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,78
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.107
En Düşük
5.077
10:3518,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9081
En Düşük
18,7970
10:3520,0095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0146
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,2664
En Düşük
19,8826
10:351.107,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.107,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ULUSE
|347,60
|28.030.783
|% 10,00
|
|BRSAN
|76,75
|14.910.299
|% 9,96
|
|BOSSA
|13,07
|10.279.865
|% 9,83
|
|OYAKC
|43,30
|713.357.894
|% 8,36
|
|AFYON
|10,99
|244.862.392
|% 7,64
|
|DERHL
|5,31
|8.321.294
|% -6,84
|
|ATLAS
|3,25
|1.913.858
|% -6,61
|
|BASCM
|5,25
|290.141
|% -6,58
|
|CASA
|150,00
|49.500
|% -6,43
|
|HUNER
|7,82
|39.465.592
|% -5,90
|
|KRDMD
|22,52
|1.646.761.737
|% 3,59
|
|EREGL
|45,22
|1.108.317.886
|% 1,89
|
|ASTOR
|35,58
|1.087.657.987
|% 4,16
|
|EKGYO
|8,26
|798.301.252
|% 2,10
|
|OYAKC
|43,30
|713.357.894
|% 8,36
|
|EKGYO
|8,26
|798.301.252
|% 2,10
|
|KRDMD
|22,52
|1.646.761.737
|% 3,59
|
|BUCIM
|8,03
|516.231.302
|% 4,42
|
|ASTOR
|35,58
|1.087.657.987
|% 4,16
|
|AKBNK
|16,15
|441.842.159
|% 0,25
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8775
|18,8821
|% 0,04
|
|Euro
|19,9974
|20,0076
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,6151
|22,7285
|% -0,03
|
|Frank
|20,1062
|20,2273
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0168
|5,0420
|% 0,03
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|0,10
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.554
|7.616
|-8,00
|
|Yarım
|3.690
|3.727
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,23
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|0,84
|
Seans Raporu
10:32
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10:48CUSAN
Yüzde 4.40 oranında artışla 18.50 lira fiyatla işlem gören hissede 326, 514 adet işlem
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10:47OYAKC
Yüzde 8.36 oranında artışla 43.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 777, 809 adet işlem
-
10:46AFYON
Yüzde 7.25 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 902, 915 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 5, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 12, 289.00 milyon TL de
-
10:45USAK
Yüzde 6.35 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 460, 923 adet işlem