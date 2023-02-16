***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımına İlişkin Karar Alınması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.050.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 11.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş nezdinde OZRDN kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesindeSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınaraka) Pay geri alım programının azami 90 gün süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,b) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 11.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin % 5' ini temsil eden 1.050.000 adet (1.050.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine,c) Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,d) Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114194BIST