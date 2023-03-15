***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim 3Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.050.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 11.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 20.02.2023 10.000 0,047 11,76 YokturB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 22.02.2023 10.000 0,047 11,8 YokturB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 22.02.2023 20.000 0,095 11,7 YokturB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 14.03.2023 10.000 0,047 11,9 YokturB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 14.03.2023 10.000 0,047 11,8 YokturB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 14.03.2023 10.000 0,047 11,7 YokturEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 14.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 11,70-11,90 TL (ağırlıklı ortalama 11,80 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 Adet OZRDN payları geri alınmıştır.Bu işlemle birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 70.000 adet paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,33 seviyesine ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124822BIST