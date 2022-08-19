***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.08.2022 18:25
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Derya Nuray Şahin Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.03.2006 02122892220 deryasahin@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210674
İlknur Taşkıran Muhasebe ve Finans Şefi, Yatırımcı İlişkileri Personeli 10.10.2006 02122892220 ilknurkor@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 213059
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -- 33.27 A VE B Bağımsız Üye Değil -- İcra Kurulu Başkanı
EBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman 0.02 B Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
MUSTAFA MERT ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.08.2021 İcrada Görevli İhracat Satış Temsilcisi - 0 Bağımsız Üye Değil -
MEHMET BAĞIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi/Genel Müdür/İhracat Direktörü - 0 Bağımsız Üye Değil Genel Müdür/İcra Kurulu Üyesi
GÜLDEM ATABAY ŞANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
ESER TAŞCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.08.2022 - Danışmanlık Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR Yönetim Kurulu Üyesi / İcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yönetici İhracat Direktörü Yoktur
İLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Şefi-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans Uzmanı
TURGAY DAĞ YURTİÇİ SATIŞ MÜDÜRÜ
İRFAN ESGÜN İHRACAT BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057239
BIST