***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDerya Nuray Şahin Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.03.2006 02122892220 deryasahin@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210674İlknur Taşkıran Muhasebe ve Finans Şefi, Yatırımcı İlişkileri Personeli 10.10.2006 02122892220 ilknurkor@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 213059Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -- 33.27 A VE B Bağımsız Üye Değil -- İcra Kurulu BaşkanıEBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman 0.02 B Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması KomitesiMUSTAFA MERT ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.08.2021 İcrada Görevli İhracat Satış Temsilcisi - 0 Bağımsız Üye Değil -MEHMET BAĞIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi/Genel Müdür/İhracat Direktörü - 0 Bağımsız Üye Değil Genel Müdür/İcra Kurulu ÜyesiGÜLDEM ATABAY ŞANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması KomitesiESER TAŞCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.08.2022 - Danışmanlık Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü YokturİSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü YokturMEHMET BAĞIR Yönetim Kurulu Üyesi / İcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yönetici İhracat Direktörü YokturİLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Şefi-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans UzmanıTURGAY DAĞ YURTİÇİ SATIŞ MÜDÜRÜİRFAN ESGÜN İHRACAT BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057239BIST