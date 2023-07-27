***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Yeni UnvanÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/07/2023AçıklamalarÖzerden Plastik A.Ş olan Şirket Unvanımız, Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş olarak değiştirilmiş olup, bu değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek,10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175750BIST