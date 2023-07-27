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***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği

27.07.2023 12:42
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği


***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni Unvan
ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/07/2023
Açıklamalar

Özerden Plastik A.Ş olan Şirket Unvanımız, Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş olarak değiştirilmiş olup, bu değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek,10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175750


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