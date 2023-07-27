***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
27.07.2023 12:42
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
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Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2023
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni Unvan
ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/07/2023
Açıklamalar
Özerden Plastik A.Ş olan Şirket Unvanımız, Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş olarak değiştirilmiş olup, bu değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek,10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175750
BIST
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|CVKMD
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|685.328.036
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|135.467.916
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|KTSKR
|66,55
|118.911.612
|% 10,00
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|ZEDUR
|73,20
|42.207.145
|% 9,99
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|GSDHO
|4,96
|172.879.950
|% 9,98
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|PENTA
|27,18
|957.406.304
|% -10,00
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|EUYO
|11,79
|8.647.261
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|5.713.941
|% -9,99
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|FORTE
|72,65
|166.693.988
|% -6,38
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|EKIZ
|23,18
|1.149.226
|% -4,14
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|KOZAL
|29,50
|6.988.628.433
|% 5,21
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|YKBNK
|12,99
|4.545.685.456
|% 2,04
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|CANTE
|18,70
|4.382.655.711
|% 6,01
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|KOZAA
|63,80
|4.030.034.498
|% 5,11
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|THYAO
|224,00
|3.904.879.414
|% -0,04
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|YKBNK
|12,99
|4.545.685.456
|% 2,04
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|EKGYO
|8,48
|2.229.797.947
|% 1,92
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|CANTE
|18,70
|4.382.655.711
|% 6,01
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|KOZAL
|29,50
|6.988.628.433
|% 5,21
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|ODAS
|11,27
|1.817.151.956
|% 3,97
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|13:58
|Alış
|Satış
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|Dolar
|26,9522
|26,9578
|% 0,19
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|Euro
|30,0269
|30,0507
|% 0,66
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|Sterlin
|34,8232
|34,9978
|% 0,29
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|Frank
|31,3407
|31,5295
|% 0,65
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|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% 0,14
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|Altın Ons
|1.976
|1.977
|4,61
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|Altın Gr.
|1.713
|1.713
|6,20
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|Cumhuriyet
|11.404
|11.576
|27,00
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|Tam
|11.154
|11.231
|-24,00
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|Yarım
|5.568
|5.641
|-13,00
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|Çeyrek
|2.793
|2.821
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|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|0,14
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|Gümüş Gr.
|21,71
|21,74
|0,15
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|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,47
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