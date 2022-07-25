***OZRDN* *ZRY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 09:05
***OZRDN******ZRY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN, ZRY
Açıklamalar Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Naci Tamer Özerden tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047487
BIST
10:262.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,85
|Açılış
|: 2.558
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|Önceki Kapanış
|: 2.548
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2.566
En Düşük
2.557
10:2617,8669
En Yüksek
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|: 0,53%
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|Açılış
|: 17,9050
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|Önceki Kapanış
|: 17,8550
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17,8717
En Düşük
17,7680
10:2618,2819
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,2986
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10:26991,69
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|Açılış
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992,19
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:26
|KLRHO
|19,69
|35.664.462
|% 10,00
|
|NTGAZ
|9,84
|26.124.570
|% 9,94
|
|BIZIM
|20,32
|18.109.690
|% 7,00
|
|INTEM
|77,90
|19.456.953
|% 6,49
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|MIPAZ
|7,74
|12.512.044
|% 6,32
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|UFUK
|85,20
|639.158
|% -4,75
|
|RTALB
|9,89
|20.116.269
|% -3,13
|
|IDEAS
|20,18
|2.796.152
|% -2,79
|
|CEOEM
|10,32
|3.830.861
|% -2,64
|
|ESCOM
|22,40
|4.556.352
|% -2,61
|
|THYAO
|49,94
|846.693.301
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,23
|443.513.958
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,78
|365.369.345
|% -0,62
|
|TUPRS
|260,40
|208.269.938
|% 2,92
|
|SAHOL
|19,96
|197.091.353
|% 0,15
|
|EKGYO
|3,23
|443.513.958
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|168.808.735
|% -0,67
|
|YKBNK
|4,78
|365.369.345
|% -0,62
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|TSKB
|2,42
|119.230.618
|% -0,41
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|ODAS
|3,76
|123.798.674
|% -0,79
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,8605
|17,8669
|% 0,53
|
|Euro
|18,2677
|18,2819
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,4447
|21,5522
|% 0,41
|
|Frank
|18,4386
|18,5497
|% 0,45
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|Riyal
|4,7384
|4,7622
|% 0,46
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|10:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.727
|6,84
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|Altın Gr.
|991
|991
|7,70
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|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
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|Tam
|6.671
|6.736
|20,00
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|Yarım
|3.251
|3.293
|10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,20
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|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,12
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|B. Petrol
|102
|102
|1,57
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