***OZRDN* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***OZRDN******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Zorunlu Pay Alım Teklifi Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler OZRDNİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi NACİ TAMER ÖZERDENPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap Ziraat Yatırım Menkul Değer A.Ş. nezdindeki Naci Tamer Özerden adına açılmış olan 251125 numaralı hesapPay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 04.05.2022Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 25.07.2022Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 10:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 05.08.2022Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 Hamiline Değil - 7,36Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 25.07.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 26.07.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 27.07.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 28.07.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 29.07.2022 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarÖzerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Özerden Plastik") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi süreci 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayıp, 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet Özerden Plastik payı için pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 28.04.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmak suretiyle 7,36 TL olarak belirlenmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 11/3-a maddesi uyarınca zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde, yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih olan 04.05.2022 tarihi esas alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanacak liste kullanılacaktır.Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca www.ozerden.com.tr ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049387BIST