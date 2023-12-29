***OZSUB* *EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.12.2023 08:44
***OZSUB******EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [OZSUB, EYGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZSUB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0662814 TL Teorik Fiyat: 23,234 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EYGYO.E % 142,42424 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,498 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230343
BIST
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10:107.436
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 39,51
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:1029,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1149
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:1032,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0418
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:101.969,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,87
|Açılış
|: 1.969,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:10
|DYOBY
|24,92
|23.475.561
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|19.939.009
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|24.524.960
|% 9,96
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|EYGYO
|8,62
|1.055.502
|% -58,16
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|PRZMA
|40,30
|5.804.238
|% -5,18
|
|BSOKE
|10,35
|1.741.177
|% -3,27
|
|BJKAS
|40,98
|2.168.392
|% -3,03
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|THYAO
|230,00
|357.535.831
|% 0,44
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|MIATK
|35,56
|253.220.631
|% 2,07
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|EKGYO
|6,96
|65.091.786
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|160.953.361
|% 0,78
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5295
|29,5390
|% 0,39
|
|Euro
|32,6918
|32,7147
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,5739
|37,7624
|% 0,57
|
|Frank
|34,8938
|35,1040
|% 0,46
|
|Riyal
|7,8499
|7,8893
|% 0,32
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,92
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.009,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.130,70
|1.140,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,17
|2.074,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 89 artarak (% 0.54 ) 8, 059
-
10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, GUSGR
-
10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle EYGYO, ECBYO, AKPAZ
-
10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, TRKCM, SODA
-
10:25XU100
Endeks 7, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 7, 355.00 milyon TL de