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***OZSUB* *EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

28.12.2023 16:47
***OZSUB* *EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***OZSUB******EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EYGYO, OZSUB

29.12.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
OZSU BALIK OZSUB 0,0662814 0,0596532

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
EYG GMYO EYGYO 142,42424 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230117


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 128,70 8.715.441 % 10,00  
BAYRK 16,94 38.642.765 % 10,00  
MEKAG 57,20 159.883.714 % 10,00  
KENT 473,00 2.710.584 % 10,00  
DYOBY 22,66 62.240.399 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,4598 29,4651 % 0,29  
Euro 32,7165 32,7422 % 0,22  
Sterlin 37,4797 37,6677 % -0,05  
Frank 35,0328 35,2439 % 0,86  
Riyal 7,8294 7,8686 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,16 24,20 % 0,66  
Platin 1.005,72 1.008,46 % 0,66  
Paladyum 1.132,93 1.139,99 % 0,66  
Brent Pet. 78,52 78,52 % 0,66  
Altın Ons 2.075,64 2.075,97 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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