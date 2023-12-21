***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.12.2023 09:09
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3516 TL Teorik Fiyat: 33,428 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227587
BIST
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18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1429
En Düşük
29,0623
18:0532,0269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1625
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,0269
En Düşük
31,8351
18:051.906,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.906,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,11
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|53,55
|1.652.775
|% 0,00
|
|BRMEN
|4,48
|1.148.811
|% 0,00
|
|CMENT
|205,00
|3.164.691
|% 0,00
|
|BRKO
|3,80
|1.020.066
|% 0,00
|
|CASA
|103,00
|3.062.111
|% 0,00
|
|ATSYH
|53,55
|1.652.775
|% 0,00
|
|BRMEN
|4,48
|1.148.811
|% 0,00
|
|CMENT
|205,00
|3.164.691
|% 0,00
|
|BRKO
|3,80
|1.020.066
|% 0,00
|
|CASA
|103,00
|3.062.111
|% 0,00
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 0,00
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 0,00
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,00
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1221
|29,1444
|% 0,05
|
|Euro
|31,9679
|32,0089
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,7061
|36,8902
|% 0,08
|
|Frank
|33,6555
|33,8582
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7412
|7,7800
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|969,07
|971,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,01
|1.207,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,69
|79,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,95
|2.035,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUFA
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