***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 10:00
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887897
BIST
12:511.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 14,12
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:518,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0672
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:519,5409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0934
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:51488,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,79
|Açılış
|: 488,08
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:51
|KLGYO
|2,69
|61.050.573
|% 32,30
|
|BFREN
|1.041,70
|53.374.154
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|27.175.687
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.718.075
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|BLCYT
|6,78
|26.673.721
|% -5,70
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|KRDMD
|3,91
|1.611.302.306
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.403.701.413
|% 1,29
|
|THYAO
|11,34
|1.233.148.916
|% -1,39
|
|TCELL
|15,59
|899.659.373
|% 1,37
|
|ASELS
|18,53
|834.541.748
|% 2,77
|
|KRDMD
|3,91
|1.611.302.306
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.403.701.413
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,60
|434.366.429
|% 1,96
|
|ODAS
|3,69
|514.855.860
|% 0,54
|
|PETKM
|4,55
|607.463.700
|% 0,89
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0809
|8,0888
|% -0,82
|
|Euro
|9,5258
|9,5409
|% -0,97
|
|Sterlin
|10,6865
|10,7401
|% -0,79
|
|Frank
|8,7671
|8,8199
|% -1,17
|
|Riyal
|2,1479
|2,1587
|% -0,91
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|-44,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-41,98
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-20,31
|
|Çeyrek
|785
|803
|-10,15
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|1,51
|