***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2020 10:58
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890107
BIST
11:221.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:227,9167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:229,4501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0315
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:22463,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 463,15
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:22
|LOGO
|108,90
|60.820.771
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.415.992
|% 9,98
|
|QNBFB
|84,30
|9.878.890
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,12
|784.566.117
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,12
|750.256.783
|% -1,54
|
|GARAN
|9,12
|459.402.320
|% 0,55
|
|ODAS
|3,69
|382.517.754
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,30
|379.246.570
|% 3,43
|
|KRDMD
|5,12
|750.256.783
|% -1,54
|
|TSKB
|2,66
|281.445.162
|% -1,85
|
|ODAS
|3,69
|382.517.754
|% 1,37
|
|HLGYO
|3,36
|323.793.370
|% 7,01
|
|YKBNK
|3,02
|195.990.345
|% 0,33
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9131
|7,9167
|% -0,45
|
|Euro
|9,4408
|9,4501
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,5627
|10,6157
|% -0,53
|
|Frank
|8,6958
|8,7481
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,37
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|10,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KRDMD, TKFEN
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TAVHL
-
11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 82 artarak (% 0.32 ) 1, 199
-
11:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, TKNSA, KERVN, BALAT, SAFKR, LOGO, RODRG, CASA, QNBFB, QNBFL
-
11:32
EGPRO, COSMO, BURCE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında