***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:03
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019415
BIST
10:502.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,23
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
10:5014,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0230
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,6855
En Düşük
14,6447
10:5015,9639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
15,9894
En Düşük
15,9215
10:50922,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,15
|Açılış
|: 922,26
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler10:48
|CLEBI
|257,60
|69.533.331
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|OYYAT
|52,50
|10.165.690
|% 9,92
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|ATLAS
|1,45
|4.303.067
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|1.496.154
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|10.519.495
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,66
|7.156.320
|% -9,72
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|CASA
|128,00
|272.896
|% -7,25
|
|THYAO
|36,52
|1.385.232.572
|% 1,00
|
|GARAN
|13,65
|909.469.344
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,25
|795.043.484
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,90
|757.352.515
|% -2,39
|
|DOHOL
|3,82
|684.296.211
|% -2,80
|
|DOHOL
|3,82
|684.296.211
|% -2,80
|
|EKGYO
|2,67
|451.942.598
|% -3,26
|
|YKBNK
|4,90
|757.352.515
|% -2,39
|
|TSKB
|1,70
|152.490.859
|% -2,30
|
|ODAS
|2,21
|184.475.364
|% 1,38
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6751
|14,6821
|% 0,14
|
|Euro
|15,9525
|15,9643
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,0389
|19,1344
|% -0,04
|
|Frank
|15,6535
|15,7478
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9021
|3,9216
|% 0,09
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-0,33
|
|Altın Gr.
|922
|922
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,42
|