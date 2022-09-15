***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 13:19
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063306
BIST
14:123.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 16,87
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
14:1218,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
14:1218,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
14:12989,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,88
|Açılış
|: 989,66
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,23
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ZOREN
|3,20
|389.828.680
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|24.812.413
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|65.568.808
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|54.344.037
|% 9,91
|
|ULUFA
|5,23
|108.866.821
|% 9,87
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.631.396
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.727.389.623
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.354.111.125
|% -9,98
|
|ASELS
|35,86
|5.031.820.550
|% 8,67
|
|THYAO
|76,15
|3.567.165.545
|% 2,49
|
|YKBNK
|7,26
|3.096.191.052
|% -7,63
|
|ISCTR
|9,33
|3.025.451.679
|% -8,26
|
|VAKBN
|11,54
|2.354.111.125
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,26
|3.096.191.052
|% -7,63
|
|EKGYO
|4,43
|1.461.905.201
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,33
|3.025.451.679
|% -8,26
|
|VAKBN
|11,54
|2.354.111.125
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.014.964.858
|% -9,95
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2608
|18,2683
|% 0,22
|
|Euro
|18,2751
|18,2883
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,9473
|21,0523
|% -0,18
|
|Frank
|19,0298
|19,1445
|% 0,82
|
|Riyal
|4,8450
|4,8693
|% 0,18
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-11,52
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-67,00
|
|Tam
|6.694
|6.754
|-38,00
|
|Yarım
|3.262
|3.302
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|-0,51
|
Seans Raporu
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