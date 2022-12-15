***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 12:40
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087476
BIST
12:515.213
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 146,55
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
12:5118,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
12:5119,8232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0762
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
12:511.066,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -15,36
|Açılış
|: 1.066,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler12:50
|ULAS
|11,22
|4.692.077
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|145.809.243
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|428.994
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.517.578.102
|% 9,96
|
|RALYH
|43,70
|465.828.793
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|248.761.536
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,17
|187.369.335
|% -9,85
|
|PAGYO
|31,94
|8.638.936
|% -5,50
|
|SILVR
|20,14
|160.550.734
|% -3,64
|
|THYAO
|141,60
|3.417.345.329
|% 3,36
|
|ASELS
|58,70
|3.146.512.613
|% 4,08
|
|AKBNK
|18,31
|2.779.851.828
|% 5,90
|
|ISCTR
|12,04
|2.662.876.390
|% 7,79
|
|ENKAI
|25,62
|2.517.578.102
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,90
|836.676.821
|% 6,62
|
|EKGYO
|8,08
|2.287.257.391
|% 1,64
|
|ISCTR
|12,04
|2.662.876.390
|% 7,79
|
|VAKBN
|11,25
|1.858.215.125
|% 6,03
|
|YKBNK
|11,81
|1.840.803.262
|% 6,21
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6465
|18,6482
|% 0,14
|
|Euro
|19,8066
|19,8232
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,9249
|23,0398
|% -0,65
|
|Frank
|19,9912
|20,1117
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9460
|4,9708
|% 0,15
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,89
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.192
|7.241
|-87,00
|
|Yarım
|3.483
|3.540
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.769
|-22,00
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|-0,48
|