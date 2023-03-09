***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2023 10:09
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122105
BIST
11:065.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 56,51
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0618,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
11:0620,2000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0200
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2000
En Düşük
20,2000
11:061.106,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.106,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:06
|YGYO
|1,76
|38.833.180
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.238.109
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|9.093.350
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.303.474
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.808.662
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,00
|203.522.340
|% -7,58
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|DOBUR
|53,00
|5.822.588
|% -6,77
|
|EMKEL
|10,80
|185.820.683
|% -6,09
|
|ISCTR
|14,84
|2.897.476.570
|% 3,99
|
|YKBNK
|11,81
|2.120.620.076
|% 1,90
|
|AKBNK
|20,10
|2.051.717.440
|% 0,85
|
|THYAO
|142,80
|1.368.572.496
|% 1,93
|
|EREGL
|43,42
|1.334.349.365
|% 0,93
|
|ISCTR
|14,84
|2.897.476.570
|% 3,99
|
|YKBNK
|11,81
|2.120.620.076
|% 1,90
|
|AKBNK
|20,10
|2.051.717.440
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,30
|804.525.621
|% 2,34
|
|SKBNK
|2,72
|226.957.679
|% 1,12
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9525
|18,9612
|% 0,11
|
|Euro
|20,1900
|20,2000
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,3892
|22,5015
|% 0,05
|
|Frank
|20,0950
|20,2161
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0344
|5,0596
|% 0,08
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.516
|7.572
|-14,00
|
|Yarım
|3.672
|3.705
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.853
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,01
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,19
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:21TEZOL
Yüzde 4.97 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 336 adet işlem
-
11:20EDIP
Yüzde 4.68 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 620, 150 adet işlem
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, KRDMD, TOASO
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 92 artarak (% 1.29 ) 4, 953