***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2021 09:05
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964916
BIST
18:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
0
En Düşük
0
18:058,6701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
18:0510,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0592
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1891
En Düşük
10,1002
18:05491,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,46
|Açılış
|: 491,38
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6676
|8,6701
|% 0,21
|
|Euro
|10,1658
|10,1736
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,7935
|11,8526
|% 0,40
|
|Frank
|9,3297
|9,3859
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3031
|2,3147
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-3,64
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,09
|