***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2022 15:10
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009504
BIST
15:392.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,80
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
15:3914,7989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0556
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
15:3916,2988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0455
|Açılış
|: 16,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2413
15:39935,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -16,52
|Açılış
|: 935,51
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler15:37
|GRSEL
|10,96
|20.715.452
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.628.774
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|71.967.719
|% 9,00
|
|MEPET
|2,27
|12.955.624
|% 8,10
|
|AVGYO
|2,97
|12.326.436
|% 6,83
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,55
|38.288.203
|% -5,81
|
|AKFGY
|2,54
|99.903.912
|% -4,15
|
|MIPAZ
|5,16
|8.017.687
|% -3,91
|
|KRDMB
|13,03
|34.380.859
|% -3,84
|
|THYAO
|26,68
|4.314.716.633
|% 3,65
|
|KRDMD
|14,98
|3.364.681.332
|% -2,54
|
|SISE
|13,61
|1.860.731.006
|% 3,42
|
|EREGL
|34,24
|1.295.846.291
|% -1,10
|
|GARAN
|11,74
|1.281.821.568
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,98
|3.364.681.332
|% -2,54
|
|ODAS
|1,54
|301.545.636
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,22
|600.390.294
|% 3,21
|
|THYAO
|26,68
|4.314.716.633
|% 3,65
|
|YKBNK
|3,71
|524.563.224
|% 0,82
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7909
|14,7995
|% -0,37
|
|Euro
|16,2778
|16,2986
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,3205
|19,4174
|% -0,12
|
|Frank
|15,7987
|15,8939
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9265
|3,9461
|% -0,37
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-31,76
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-16,88
|
|Cumhuriyet
|6.223
|6.290
|-161,00
|
|Tam
|6.174
|6.333
|-157,69
|
|Yarım
|2.984
|3.063
|-76,28
|
|Çeyrek
|1.497
|1.532
|-38,14
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,39
|
Seans Raporu
15:37
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15:52XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 26, 254.00 milyon TL de
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15:52ALARK
Yüzde 6.18 oranında artışla 19.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 622, 584 adet işlem
-
15:51ALCTL
Yüzde 6.01 oranında artışla 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 461 adet işlem
-
15:49FORMT
Yüzde 9.00 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 466, 900 adet işlem
-
15:48EGEPO
Yüzde 4.21 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 176 adet işlem