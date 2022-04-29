***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2022 13:46
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025472
BIST
14:232.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -10,75
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.411
14:2314,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0525
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
14:2315,6777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1195
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:23913,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 13,31
|Açılış
|: 913,80
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
914,50
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:21
|EGSER
|23,76
|51.316.504
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.866.352
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.080.505
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.318
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.353.890
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.377.214
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|16.007.666
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,84
|25.955.707
|% -8,83
|
|FORMT
|1,41
|13.431.577
|% -7,24
|
|THYAO
|40,64
|2.426.284.721
|% 0,35
|
|TUPRS
|235,30
|698.947.307
|% -1,13
|
|EREGL
|33,46
|694.836.142
|% 0,90
|
|SISE
|17,80
|687.243.010
|% 0,51
|
|ASELS
|24,40
|621.258.998
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,62
|571.567.489
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|375.472.148
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|131.434.762
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,87
|439.744.919
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,93
|615.591.329
|% -0,45
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8344
|14,8375
|% 0,32
|
|Euro
|15,6723
|15,6849
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,5944
|18,6877
|% 1,26
|
|Frank
|15,2148
|15,3064
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9445
|3,9643
|% 0,39
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|21,00
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,65
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.042
|6.192
|90,08
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|43,58
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,79
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,72
|