***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2022 10:52
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027143
BIST
10:402.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,92
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.461
En Düşük
2.442
10:4014,9059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0449
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
10:4015,6615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0506
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6090
10:40898,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,84
|Açılış
|: 898,55
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler10:40
|IMASM
|19,96
|11.870.192
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|1.991.962
|% 9,97
|
|KONKA
|21,62
|78.192.438
|% 9,91
|
|DENGE
|1,69
|8.307.828
|% 9,74
|
|GZNMI
|36,34
|7.115.397
|% 8,41
|
|PETUN
|24,36
|26.803.531
|% -8,35
|
|DAGHL
|19,63
|6.912.845
|% -7,14
|
|ODAS
|2,49
|193.953.150
|% -6,39
|
|TSPOR
|4,90
|40.694.761
|% -5,95
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,45
|1.505.405.313
|% 3,40
|
|THYAO
|42,44
|743.551.314
|% -0,56
|
|KOZAL
|183,20
|474.173.506
|% 3,10
|
|SASA
|33,58
|339.073.352
|% -2,27
|
|KRDMD
|15,58
|310.635.137
|% -0,51
|
|SISE
|19,45
|1.505.405.313
|% 3,40
|
|ODAS
|2,49
|193.953.150
|% -6,39
|
|EKGYO
|2,67
|133.421.555
|% -1,48
|
|YKBNK
|4,84
|216.146.487
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,21
|44.955.085
|% -0,82
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9006
|14,9059
|% 0,30
|
|Euro
|15,6515
|15,6615
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,2834
|18,3751
|% -0,10
|
|Frank
|15,0720
|15,1627
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9604
|3,9803
|% 0,30
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-1,29
|
|Altın Gr.
|898
|899
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,06
|
Seans Raporu
10:40
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10:54EKIZ
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 583 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, GUBRF, PGSUS
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10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, KOZAA, KOZAL
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10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 53 kaybederek (% -0.61 ) 2, 199
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10:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, IMASM, KONKA, DENGE