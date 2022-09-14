***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 13:54
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yalıkavak II Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063056
BIST
15:123.343
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:1218,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:1218,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0653
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:12999,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,70
|Açılış
|: 999,69
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:10
|DESA
|31,72
|39.209.394
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.131.484
|% 9,99
|
|TUKAS
|12,95
|322.959.817
|% 9,93
|
|IEYHO
|1,12
|125.640.178
|% 9,80
|
|ARSAN
|5,96
|55.413.154
|% 9,76
|
|ISCTR
|10,17
|1.304.403.021
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|96.878.965
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|44.391.391
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,20
|5.232.899.120
|% -8,65
|
|THYAO
|71,35
|3.512.116.249
|% 0,35
|
|ASELS
|30,68
|3.342.988.621
|% 2,27
|
|AKBNK
|14,37
|2.774.991.279
|% -8,82
|
|YKBNK
|7,86
|2.391.457.250
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,36
|2.099.766.209
|% -9,54
|
|KRDMD
|13,20
|5.232.899.120
|% -8,65
|
|YKBNK
|7,86
|2.391.457.250
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,37
|2.774.991.279
|% -8,82
|
|CEMAS
|1,44
|249.668.510
|% -2,04
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2555
|18,2581
|% 0,05
|
|Euro
|18,2557
|18,2698
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0301
|21,1355
|% 0,57
|
|Frank
|18,9171
|19,0311
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8421
|4,8664
|% 0,02
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|1,07
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|0,00
|
|Tam
|6.753
|6.804
|-12,00
|
|Yarım
|3.291
|3.326
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,05
|
|B. Petrol
|92,55
|92,55
|-0,62
|