***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2023 12:34
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227284
BIST
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14:167.655
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -70,92
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
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7.648
En Yüksek
7.764
14:1629,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0384
|Açılış
|: 29,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
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29,1354
En Düşük
29,0147
14:1631,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0639
|Açılış
|: 31,8500
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|Önceki Kapanış
|: 31,8500
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32,2159
En Düşük
31,8770
14:161.906,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.906,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
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1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.461.264
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.663.122
|% 9,92
|
|ISBTR
|459.000,00
|918.000
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|3.909.824
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|28.901.513
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|236.389.904
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|79.534.116
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|3.811.496.985
|% -1,06
|
|ISCTR
|23,82
|1.879.934.046
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,24
|1.842.604.517
|% 0,93
|
|YKBNK
|20,46
|1.711.572.602
|% -0,87
|
|EREGL
|42,16
|1.616.889.770
|% -2,54
|
|BEGYO
|2,73
|470.228.529
|% -8,08
|
|YKBNK
|20,46
|1.711.572.602
|% -0,87
|
|ISCTR
|23,82
|1.879.934.046
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,11
|544.664.207
|% 0,14
|
|AKBNK
|39,24
|1.842.604.517
|% 0,93
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1249
|29,1309
|% 0,13
|
|Euro
|31,8856
|31,8988
|% -0,20
|
|Sterlin
|36,7639
|36,9483
|% -0,40
|
|Frank
|33,6626
|33,8654
|% -0,01
|
|Riyal
|7,7420
|7,7808
|% 0,13
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|953,88
|956,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,27
|1.207,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,12
|80,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,77
|2.034,00
|% 0,66
|