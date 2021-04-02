***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.04.2021 17:04
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2021
Tescil Tarihi
01.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2021 -10300
Açıklamalar
Bağımsız Dnetim Kuruluşu belirlenmesi tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922928
BIST
17:141.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:148,1524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0468
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1524
En Düşük
7,9826
17:149,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5987
En Düşük
9,4208
17:14452,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,74
|Açılış
|: 452,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DERHL
|8,69
|22.107.496
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.349.411
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.155.940
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|104.017.540
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.302.738
|% -9,93
|
|RTALB
|30,90
|878.666.794
|% -8,36
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,03
|2.157.680.475
|% 0,29
|
|BJKAS
|9,31
|1.103.513.778
|% 1,64
|
|RTALB
|30,90
|878.666.794
|% -8,36
|
|KOZAL
|123,90
|812.821.062
|% 2,57
|
|SASA
|47,34
|701.824.827
|% 0,08
|
|GARAN
|7,03
|2.157.680.475
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,91
|334.257.106
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,99
|586.103.717
|% -1,48
|
|BJKAS
|9,31
|1.103.513.778
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,21
|132.874.527
|% -1,63
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1351
|8,1437
|% 0,47
|
|Euro
|9,5761
|9,6034
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1818
|11,2379
|% -0,00
|
|Frank
|8,5768
|8,6284
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1574
|2,1682
|% 0,10
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
17:12
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17:28TLMAN
Yüzde 8.10 oranında artışla 33.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 658, 863 adet işlem
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17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 233
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17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, JANTS, ORGE, BANVT, RAYSG, DERHL, ALKA, IZFAS, NTGAZ, NIBAS
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17:27
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17:27
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