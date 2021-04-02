Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

02.04.2021 17:04



***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2021
Tescil Tarihi
01.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2021 -10300
Açıklamalar

Bağımsız Dnetim Kuruluşu belirlenmesi tescil ve ilan edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922928


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:141.431
Değişim :  0,31% |  4,38
Açılış :  1.435  
Önceki Kapanış :  1.427  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 8,69 22.107.496 % 10,00  
JANTS 827,00 276.349.411 % 9,99  
ALKA 20,36 29.018.217 % 9,99  
NIBAS 20,94 24.155.940 % 9,98  
ORGE 13,24 104.017.540 % 9,97  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Dolar 8,1351 8,1437 % 0,47  
Euro 9,5761 9,6034 % 0,13  
Sterlin 11,1818 11,2379 % -0,00  
Frank 8,5768 8,6284 % 0,04  
Riyal 2,1574 2,1682 % 0,10  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 5,92  
Altın Gr. 452 453 1,59  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,01  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
Seans Raporu 17:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru