***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 20.123.753 35.770.851 2.913.781 18.962.372Satışların Maliyeti9 -4.542.789 -5.311.606 -2.692.880 -3.344.023TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.580.964 30.459.245 220.901 15.618.349BRÜT KAR (ZARAR)15.580.964 30.459.245 220.901 15.618.349Genel Yönetim Giderleri-854.783 -365.309 -602.863 -129.477Pazarlama Giderleri-1.322.152 -1.467.965 -707.743 -571.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.073.281 1.795.353 216.903 142.882Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-271.919 -206.106 -44.897 -191.775ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699DÖNEM KARI (ZARARI)14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,16000000 0,35000000 -0,01000000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.709.874 30.622.804Dönem Karı (Zararı)14.205.391 30.215.218Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.205.391 30.215.218Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-762.607 -1.236.538Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 78.445 115.119Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 487.491Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 0 487.491Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.085 9.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.085 9.535Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-860.137 -1.848.683Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-860.137 -1.848.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler938.166 1.694.851Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.745.367 -692.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 2.745.367 -692.137Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -2.514.409 1.458.567Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler825.312 487.416İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -36.303 -303.853İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 861.615 791.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)53.513 41.633Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 1.417.558 912.009İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.589.175 -512.637Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-212.794 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.376.381 -512.637Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.380.950 30.673.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -94.783Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 328.924 44.056YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.482.538 -6.787.563Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.098 -1.371.280Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -20.712 -1.371.280Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.386 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.443.440 -5.416.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.680.863 -47.976.219Ödenen Temettüler-38.541.000 -49.824.902Alınan Faiz860.137 1.848.683YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.453.527 -24.140.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.453.527 -24.140.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 29.130.726 29.450.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 3.677.199 5.309.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 3.677.199 29.130.726Ticari Alacaklar7.492.490 10.237.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 7.492.490 10.237.857Peşin Ödenmiş Giderler3.225.596 2.779.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.225.596 2.779.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 141.263 470.187Diğer Dönen Varlıklar212.794 0ARA TOPLAM14.749.342 42.618.591TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.749.342 42.618.591DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 907.918.440 905.475.000Maddi Duran Varlıklar7 471.723 520.566Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.856 25.360Bilgisayar Yazılımları34.856 25.360Peşin Ödenmiş Giderler18.224.081 16.155.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 18.224.081 16.155.447TOPLAM DURAN VARLIKLAR926.749.100 922.276.373TOPLAM VARLIKLAR941.498.442 964.894.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.943.350 1.133.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 17.968 54.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.925.382 1.079.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar39.078 12.782Diğer Borçlar17.676.568 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 17.676.568 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.681.333 1.263.775İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 2.681.333 1.263.775Kısa Vadeli Karşılıklar27.217 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27.217 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.937 1.694.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.937 1.694.066ARA TOPLAM22.416.483 4.104.229TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.416.483 4.104.229UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar186.868 167.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar186.868 167.783Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.018.984 750.236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.018.984 750.236TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.205.852 918.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.622.335 5.022.248ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar917.876.107 959.872.716Ödenmiş Sermaye11 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.639.667 42.950.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları768.041.019 767.259.909Net Dönem Karı veya Zararı11 14.205.391 62.671.881TOPLAM ÖZKAYNAKLAR917.876.107 959.872.716TOPLAM KAYNAKLAR941.498.442 964.894.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735Transferler7.430.456 58.546.078 -65.976.534 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.215.218 30.215.218 0 30.215.218Kar Payları-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 30.215.218 927.416.053 0 927.416.053Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716Transferler5.688.771 56.983.110 -62.671.881 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.205.391 14.205.391 0 14.205.391Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 14.205.391 917.876.107 0 917.876.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869785BIST