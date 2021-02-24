***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2021 18:25
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 53.029.921 88.596.572
Satışların Maliyeti
13 -18.633.311 -23.042.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.396.610 65.554.380
BRÜT KAR (ZARAR)
34.396.610 65.554.380
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.809.842 -1.688.566
Pazarlama Giderleri
14 -4.268.262 -6.136.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.878.211 5.195.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -542.784 -326.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.653.933 62.598.669
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.653.933 62.598.669
Finansman Giderleri
-361.414 -85.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.292.519 62.512.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
140.755 26.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -32.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 140.755 58.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.433.274 62.539.398
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.433.274 62.539.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.433.274 62.539.398
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 0,33800000 0,71900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.089.116 56.562.453
Dönem Karı (Zararı)
29.433.274 62.539.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.433.274 62.539.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.162 -3.881.547
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 163.585 158.220
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
285.641 786.530
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 285.641 786.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 738.655 123.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
738.655 123.490
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.450.623 -3.089.052
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.450.623 -3.089.052
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -140.755 -26.690
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
467.659 -1.834.045
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7.859 395
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 459.800 -1.834.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.744.100 -1.586.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.883.350 -2.382.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 1.883.350 -2.382.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-178.569 -1.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-178.569 -1.270
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -943.042 292.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-751.175 -531.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-751.175 -531.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
96.767 334.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-250.000 710.751
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-250.000 620.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 90.751
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 -660.857 -492.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-940.574 484.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-940.574 484.248
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.753.336 57.071.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -99.310 -334.816
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 435.090 -174.181
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.833.283 -9.468.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 2.193
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 2.193
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.750 -190.610
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -38.703 -147.021
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.047 -43.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.776.800 -9.280.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.090.377 -46.735.848
Ödenen Temettüler
-38.541.000 -49.824.900
Alınan Faiz
16 1.450.623 3.089.052
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.834.544 357.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.834.544 357.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 30.017.994 29.660.366
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 13.183.450 30.017.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 13.183.450 30.017.994
Ticari Alacaklar
11.287.141 13.456.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.287.141 13.456.132
Diğer Alacaklar
187.290 8.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
187.290 8.721
Peşin Ödenmiş Giderler
3.403.895 2.779.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.403.895 2.779.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 21.772 470.187
ARA TOPLAM
28.083.548 46.732.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.083.548 46.732.855
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 912.792.000 905.475.000
Maddi Duran Varlıklar
437.724 564.547
Taşıtlar
7 397.863 516.448
Mobilya ve Demirbaşlar
7 38.462 46.700
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.399 1.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
62.125 50.263
Bilgisayar Yazılımları
62.125 50.263
Peşin Ödenmiş Giderler
16.606.297 16.287.329
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.606.297 16.287.329
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 332.933 192.178
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
930.245.875 922.584.113
TOPLAM VARLIKLAR
958.329.423 969.316.968
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 3.016.547 3.767.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.016.547 3.767.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 83.388 85.931
Diğer Borçlar
18.031.000 620.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.661.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 620.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
782.562 1.443.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 782.562 1.443.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 13.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
230.827 157.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 230.827 157.240
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
673.696 2.106.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 673.696 2.106.959
ARA TOPLAM
22.818.020 8.194.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.818.020 8.194.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.501.202 836.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.501.202 836.134
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.243.032 750.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.243.032 750.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.744.234 1.586.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.562.254 9.781.073
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
932.767.169 959.535.895
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 48.639.667 42.950.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.818.957 767.170.330
Net Dönem Karı veya Zararı
29.433.274 62.539.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
932.767.169 959.535.895
TOPLAM KAYNAKLAR
958.329.423 969.316.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397
Transferler
7.430.456 58.762.779 -66.193.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.539.398 62.539.398 0 62.539.398
Kar Payları
-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895
Transferler
5.688.771 56.850.627 -62.539.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.433.274 29.433.274 0 29.433.274
Kar Payları
56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.433.274 62.539.398
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.433.274 62.539.398
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.433.274 62.539.398
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912355
BIST