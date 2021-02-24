***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 53.029.921 88.596.572Satışların Maliyeti13 -18.633.311 -23.042.192TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.396.610 65.554.380BRÜT KAR (ZARAR)34.396.610 65.554.380Genel Yönetim Giderleri14 -1.809.842 -1.688.566Pazarlama Giderleri14 -4.268.262 -6.136.052Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.878.211 5.195.341Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -542.784 -326.434ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.653.933 62.598.669FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.653.933 62.598.669Finansman Giderleri-361.414 -85.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.292.519 62.512.708Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri140.755 26.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 -32.067Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 140.755 58.757SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.433.274 62.539.398DÖNEM KARI (ZARARI)29.433.274 62.539.398Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.433.274 62.539.398Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,33800000 0,71900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.089.116 56.562.453Dönem Karı (Zararı)29.433.274 62.539.398Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29.433.274 62.539.398Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.162 -3.881.547Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 163.585 158.220Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler285.641 786.530Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 285.641 786.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 738.655 123.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler738.655 123.490Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -1.450.623 -3.089.052Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.450.623 -3.089.052Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -140.755 -26.690Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler467.659 -1.834.045Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7.859 395Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler6,16 459.800 -1.834.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.744.100 -1.586.401Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.883.350 -2.382.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 1.883.350 -2.382.597Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-178.569 -1.270İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-178.569 -1.270Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -943.042 292.750Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-751.175 -531.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-751.175 -531.863Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)96.767 334.549Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-250.000 710.751İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-250.000 620.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 90.751Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 -660.857 -492.969İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-940.574 484.248Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-940.574 484.248Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.753.336 57.071.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -99.310 -334.816Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 435.090 -174.181YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.833.283 -9.468.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.267 2.193Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.267 2.193Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.750 -190.610Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -38.703 -147.021Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.047 -43.589Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -7.776.800 -9.280.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.090.377 -46.735.848Ödenen Temettüler-38.541.000 -49.824.900Alınan Faiz16 1.450.623 3.089.052YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.834.544 357.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.834.544 357.628DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 30.017.994 29.660.366DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 13.183.450 30.017.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 13.183.450 30.017.994Ticari Alacaklar11.287.141 13.456.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.287.141 13.456.132Diğer Alacaklar187.290 8.721İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar187.290 8.721Peşin Ödenmiş Giderler3.403.895 2.779.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.403.895 2.779.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 21.772 470.187ARA TOPLAM28.083.548 46.732.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.083.548 46.732.855DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 912.792.000 905.475.000Maddi Duran Varlıklar437.724 564.547Taşıtlar7 397.863 516.448Mobilya ve Demirbaşlar7 38.462 46.700Diğer Maddi Duran Varlıklar7 1.399 1.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar62.125 50.263Bilgisayar Yazılımları62.125 50.263Peşin Ödenmiş Giderler16.606.297 16.287.329İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 16.606.297 16.287.329Ertelenmiş Vergi Varlığı17 332.933 192.178Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR930.245.875 922.584.113TOPLAM VARLIKLAR958.329.423 969.316.968KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 3.016.547 3.767.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.016.547 3.767.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 83.388 85.931Diğer Borçlar18.031.000 620.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17.661.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar370.000 620.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)782.562 1.443.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 782.562 1.443.419Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 13.325Kısa Vadeli Karşılıklar230.827 157.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 230.827 157.240Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler673.696 2.106.959İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 673.696 2.106.959ARA TOPLAM22.818.020 8.194.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.818.020 8.194.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.501.202 836.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.501.202 836.134Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.243.032 750.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.243.032 750.343TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.744.234 1.586.477TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.562.254 9.781.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar932.767.169 959.535.895Ödenmiş Sermaye12 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 48.639.667 42.950.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.818.957 767.170.330Net Dönem Karı veya Zararı29.433.274 62.539.398TOPLAM ÖZKAYNAKLAR932.767.169 959.535.895TOPLAM KAYNAKLAR958.329.423 969.316.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397Transferler7.430.456 58.762.779 -66.193.235Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.539.398 62.539.398 0 62.539.398Kar Payları-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895Transferler5.688.771 56.850.627 -62.539.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.433.274 29.433.274 0 29.433.274Kar Payları56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29.433.274 62.539.398DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.433.274 62.539.398Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.433.274 62.539.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912355BIST