***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 12.794.201 20.817.846Satışların Maliyeti9 -4.351.259 -5.611.533TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.442.942 15.206.313BRÜT KAR (ZARAR)8.442.942 15.206.313Genel Yönetim Giderleri-337.323 -277.142Pazarlama Giderleri-962.998 -1.092.451Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler329.927 875.081Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-31.652 -59.209ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.440.896 14.652.592FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.440.896 14.652.592Finansman Giderleri-90.176 -171.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.350.720 14.480.756Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29.835 80.173Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.835 80.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.380.555 14.560.929DÖNEM KARI (ZARARI)7.380.555 14.560.929Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.380.555 14.560.929Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,08000000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.966.596 33.179.876Dönem Karı (Zararı)7.380.555 14.560.929Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.380.555 14.560.929Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-29.165 -492.848Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 49.064 43.366Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler193.290 422.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler193.290 422.799Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-241.684 -878.840Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-241.684 -878.840Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -29.835 -80.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler605.518 18.786.759Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.163.334 -3.512.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.163.334 -3.512.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.193 -2.646İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.193 -2.646Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 498.259 -1.586.248Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 1.198.521 1.900.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.198.521 1.900.443Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)234.282 224.193Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.248 19.423.794İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.248 19.423.794Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 1.416 2.467.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-175.681 -127.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-175.681 -127.111Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.956.908 32.854.840Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 9.688 325.036YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-394.540 -1.084.408Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.393 -52.233Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.393 -33.875Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -18.358Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -391.147 -1.032.175FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.419.316 -55.323.160Ödenen Temettüler-17.661.000 -56.202.000Alınan Faiz241.684 878.840YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.847.260 -23.227.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.847.260 -23.227.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 13.183.450 30.017.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 3.336.190 6.790.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 3.336.190 13.183.450Ticari Alacaklar12.450.475 11.287.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 12.450.475 11.287.141Diğer Alacaklar191.483 187.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar191.483 187.290Peşin Ödenmiş Giderler2.678.207 3.403.895İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.678.207 3.403.895Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 12.084 21.772ARA TOPLAM18.668.439 28.083.548TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.668.439 28.083.548DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 913.183.147 912.792.000Maddi Duran Varlıklar400.676 437.724Taşıtlar7 364.000 397.863Mobilya ve Demirbaşlar7 35.277 38.462Diğer Maddi Duran Varlıklar7 1.399 1.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar53.502 62.125Bilgisayar Yazılımları53.502 62.125Peşin Ödenmiş Giderler16.833.726 16.606.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 16.833.726 16.606.297Ertelenmiş Vergi Varlığı10 362.768 332.933Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR930.848.615 930.245.875TOPLAM VARLIKLAR949.517.054 958.329.423KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 4.215.068 3.016.547İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.215.068 3.016.547Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar317.670 83.388Diğer Borçlar22.571.248 18.031.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 22.201.248 17.661.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar370.000 370.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)783.978 782.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 783.978 782.562Kısa Vadeli Karşılıklar295.032 230.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar295.032 230.827Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler607.091 673.696İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler607.091 673.696ARA TOPLAM28.790.087 22.818.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.790.087 22.818.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.630.287 1.501.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.630.287 1.501.202Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.133.956 1.243.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.133.956 1.243.032TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.764.243 2.744.234TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.554.330 25.562.254ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar917.962.724 932.767.169Ödenmiş Sermaye11 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler56.913.521 48.639.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları766.793.377 767.818.957Net Dönem Karı veya Zararı7.380.555 29.433.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR917.962.724 932.767.169TOPLAM KAYNAKLAR949.517.054 958.329.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895Transferler5.688.771 56.850.627 -62.539.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.560.929 14.560.929 0 14.560.929Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 14.560.929 917.894.824 0 917.894.824Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169Transferler8.273.854 21.159.420 -29.433.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.380.555 7.380.555 0 7.380.555Kar Payları-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 7.380.555 917.962.724 0 917.962.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.380.555 14.560.929DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.380.555 14.560.929Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.380.555 14.560.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937069BIST