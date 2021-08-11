***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 21.041.863 20.123.753 10.969.559 2.913.781Satışların Maliyeti9 -4.063.915 -4.542.789 -2.563.037 -2.692.880TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.977.948 15.580.964 8.406.522 220.901BRÜT KAR (ZARAR)16.977.948 15.580.964 8.406.522 220.901Genel Yönetim Giderleri-575.401 -854.783 -248.988 -602.863Pazarlama Giderleri-1.546.319 -1.322.152 -791.910 -707.743Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler729.049 1.073.281 416.481 216.903Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-176.832 -271.919 -59.230 -44.897ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699DÖNEM KARI (ZARARI)15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,18000000 0,16000000 0,09000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.310.845 15.570.011Dönem Karı (Zararı)15.408.445 14.205.391Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.408.445 14.205.391Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-408.596 -762.607Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler71.914 78.445Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.790 19.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler43.790 19.085Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-524.300 -860.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-524.300 -860.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.812.911 938.166Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-734.649 2.745.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -734.649 2.745.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.462 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.462 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 1.372.043 -2.514.409Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -271.146 825.312İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 19.835 -36.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-290.981 861.615Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)63.178 53.513Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.935 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.935 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 1.381.538 1.417.558İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.526 -1.589.175Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -212.794Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-15.526 -1.376.381Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.812.760 14.380.950Alınan Faiz524.300 860.137Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.215 328.924YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-468.484 -2.482.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.612 -39.098Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.393 -20.712Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.219 -18.386Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -457.872 -2.443.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.661.000 -38.541.000Ödenen Temettüler-17.661.000 -38.541.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-818.639 -25.453.527NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-818.639 -25.453.527DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 12.909.285 29.130.726DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 12.090.646 3.677.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 12.090.646 12.909.285Ticari Alacaklar9.006.848 8.272.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.006.848 8.272.199Diğer Alacaklar179.073 177.611İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar179.073 177.611Peşin Ödenmiş Giderler3.504.866 3.592.452İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.504.866 3.592.452Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 26.215 0ARA TOPLAM24.807.648 24.951.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.807.648 24.951.547DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 913.249.872 912.792.000Maddi Duran Varlıklar7 344.027 401.080Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.001 47.250Bilgisayar Yazılımları43.001 47.250Peşin Ödenmiş Giderler15.215.551 16.500.008İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 15.215.551 16.500.008TOPLAM DURAN VARLIKLAR928.952.451 929.840.338TOPLAM VARLIKLAR953.760.099 954.791.885KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar889.667 1.160.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 19.835 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 869.832 1.160.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar46.507 14.242Diğer Borçlar22.203.935 17.661.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 22.203.935 17.661.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 2.013.570 632.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.013.570 632.032Kısa Vadeli Karşılıklar30.913 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30.913 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler386.736 343.991İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler386.736 343.991ARA TOPLAM25.571.328 19.812.078TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.571.328 19.812.078UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar255.665 211.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar255.665 211.875Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.184.653 1.242.924İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.184.653 1.242.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.440.318 1.454.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.011.646 21.266.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar926.748.453 933.525.008Ödenmiş Sermaye87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler56.913.521 48.639.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.436.457 768.041.019Net Dönem Karı veya Zararı15.408.445 29.854.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR926.748.453 933.525.008TOPLAM KAYNAKLAR953.760.099 954.791.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716Transferler5.688.771 56.983.110 -62.671.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.205.391 14.205.391 0 14.205.391Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 14.205.391 917.876.107 0 917.876.107Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008Transferler8.273.854 21.580.438 -29.854.292Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.408.445 15.408.445 0 15.408.445Kar Payları-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001