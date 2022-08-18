***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:15
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 56.650.961 21.041.863 31.270.405 10.969.559
Satışların Maliyeti
9 -7.433.996 -4.063.915 -4.757.097 -2.563.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.216.965 16.977.948 26.513.308 8.406.522
BRÜT KAR (ZARAR)
49.216.965 16.977.948 26.513.308 8.406.522
Genel Yönetim Giderleri
-757.143 -575.401 -387.090 -248.988
Pazarlama Giderleri
-1.583.819 -1.546.319 -791.910 -791.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.345.938 729.049 920.416 416.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-356.733 -176.832 -160.540 -59.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 11 0,56000000 0,18000000 0,26000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.628.373 17.310.845
Dönem Karı (Zararı)
48.865.208 15.408.445
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
48.865.208 15.408.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.753.481 -408.596
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
66.140 71.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.090 43.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.090 43.790
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.846.711 -524.300
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.846.711 -524.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.330.065 1.812.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -5.300.967 -734.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.300.967 -734.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.462
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 1.597.895 1.372.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.836.797 -271.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -1.188.364 19.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-648.433 -290.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
72.500 63.178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 18.935
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 18.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 155.084 1.381.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
982.220 -15.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
982.220 -15.526
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.781.662 16.812.760
Alınan Faiz
1.846.711 524.300
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -26.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.699 -468.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.699 -10.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -39.750 -3.393
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.949 -7.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -457.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.670.000 -17.661.000
Ödenen Temettüler
-35.670.000 -17.661.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.901.674 -818.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.901.674 -818.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 21.365.451 12.909.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 30.267.125 12.090.646
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
13 30.267.125 21.365.451
Ticari Alacaklar
4 18.643.050 13.342.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 18.643.050 13.342.083
Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.868.112 3.803.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.868.112 3.803.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 92.336 62.808
ARA TOPLAM
51.870.623 38.574.073
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.870.623 38.574.073
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.114.440.000 1.114.440.000
Maddi Duran Varlıklar
7 276.511 291.395
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.102 41.659
Bilgisayar Yazılımları
47.102 41.659
Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.228.367 13.890.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.228.367 13.890.643
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.128.091.980 1.128.763.697
TOPLAM VARLIKLAR
1.179.962.603 1.167.337.770
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 558.045 2.394.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 43.726 1.232.090
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 514.319 1.162.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
88.431 15.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 712.370 557.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 712.370 557.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.708 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.708 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.926.116 1.298.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.926.116 1.298.371
ARA TOPLAM
3.312.670 4.266.430
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.312.670 4.266.430
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
333.463 334.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
333.463 334.081
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.868.236 1.484.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.868.236 1.484.233
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.201.699 1.818.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.514.369 6.084.744
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.174.448.234 1.161.253.026
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.518.240 56.913.521
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
970.074.756 767.436.457
Net Dönem Karı veya Zararı
48.865.208 249.913.018
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.174.448.234 1.161.253.026
TOPLAM KAYNAKLAR
1.179.962.603 1.167.337.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008
Transferler
8.273.854 21.580.438 -29.854.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.408.445 15.408.445 0 15.408.445
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 15.408.445 926.748.453 0 926.748.453
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 249.913.018 1.161.253.026 0 1.161.253.026
Transferler
11.604.719 238.308.299 -249.913.018
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.865.208 48.865.208 0 48.865.208
Kar Payları
-35.670.000 -35.670.000 0 -35.670.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 68.518.240 970.074.756 48.865.208 1.174.448.234 0 1.174.448.234
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056793
BIST