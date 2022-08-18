***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 56.650.961 21.041.863 31.270.405 10.969.559Satışların Maliyeti9 -7.433.996 -4.063.915 -4.757.097 -2.563.037TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.216.965 16.977.948 26.513.308 8.406.522BRÜT KAR (ZARAR)49.216.965 16.977.948 26.513.308 8.406.522Genel Yönetim Giderleri-757.143 -575.401 -387.090 -248.988Pazarlama Giderleri-1.583.819 -1.546.319 -791.910 -791.910Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.345.938 729.049 920.416 416.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-356.733 -176.832 -160.540 -59.230ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875DÖNEM KARI (ZARARI)48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 11 0,56000000 0,18000000 0,26000000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.628.373 17.310.845Dönem Karı (Zararı)48.865.208 15.408.445Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)48.865.208 15.408.445Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.753.481 -408.596Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler66.140 71.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.090 43.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27.090 43.790Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.846.711 -524.300Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.846.711 -524.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.330.065 1.812.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -5.300.967 -734.649İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -5.300.967 -734.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.462İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1.462Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 1.597.895 1.372.043Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.836.797 -271.146İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -1.188.364 19.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-648.433 -290.981Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)72.500 63.178Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 18.935İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 18.935Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 155.084 1.381.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler982.220 -15.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)982.220 -15.526Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.781.662 16.812.760Alınan Faiz1.846.711 524.300Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -26.215YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.699 -468.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.699 -10.612Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -39.750 -3.393Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.949 -7.219Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 -457.872FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.670.000 -17.661.000Ödenen Temettüler-35.670.000 -17.661.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.901.674 -818.639NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.901.674 -818.639DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 21.365.451 12.909.285DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 30.267.125 12.090.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 30.267.125 21.365.451Ticari Alacaklar4 18.643.050 13.342.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 18.643.050 13.342.083Peşin Ödenmiş Giderler5 2.868.112 3.803.731İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.868.112 3.803.731Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 92.336 62.808ARA TOPLAM51.870.623 38.574.073TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.870.623 38.574.073DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.114.440.000 1.114.440.000Maddi Duran Varlıklar7 276.511 291.395Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.102 41.659Bilgisayar Yazılımları47.102 41.659Peşin Ödenmiş Giderler5 13.228.367 13.890.643İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 13.228.367 13.890.643TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.128.091.980 1.128.763.697TOPLAM VARLIKLAR1.179.962.603 1.167.337.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 558.045 2.394.842İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 43.726 1.232.090İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 514.319 1.162.752Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar88.431 15.931Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 712.370 557.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 712.370 557.286Kısa Vadeli Karşılıklar27.708 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27.708 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.926.116 1.298.371İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.926.116 1.298.371ARA TOPLAM3.312.670 4.266.430TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.312.670 4.266.430UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar333.463 334.081Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar333.463 334.081Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.868.236 1.484.233İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.868.236 1.484.233TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.201.699 1.818.314TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.514.369 6.084.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.174.448.234 1.161.253.026Ödenmiş Sermaye11 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.518.240 56.913.521Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları970.074.756 767.436.457Net Dönem Karı veya Zararı48.865.208 249.913.018TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.174.448.234 1.161.253.026TOPLAM KAYNAKLAR1.179.962.603 1.167.337.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008Transferler8.273.854 21.580.438 -29.854.292Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.408.445 15.408.445 0 15.408.445Kar Payları-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 15.408.445 926.748.453 0 926.748.453Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 249.913.018 1.161.253.026 0 1.161.253.026Transferler11.604.719 238.308.299 -249.913.018Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.865.208 48.865.208 0 48.865.208Kar Payları-35.670.000 -35.670.000 0 -35.670.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 68.518.240 970.074.756 48.865.208 1.174.448.234 0 1.174.448.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.865.208 15.408.445 26.094.184 7.722.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056793BIST