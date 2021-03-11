***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2021 18:06
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bağımsız YK üye adaylığı değişikliği yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM kat : 2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi
4 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
5 - Sayın Sinan Aydın AYGÜN'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Nusret TURHAN'ın atanmasınIn Genel Kurul onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi huzur haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine,TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun onaya sunulması.
10 - 2021 Yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 kapsamında, 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
14 - 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PAGYO 2020 GK KAP İLAN METNİ-GÜNDEM-VEKALET.pdf - İlan Metni
EK: 2 PAGYO 2020 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 PAGYO 2020 GK KAP GÜNDEM VE BİLGİ NOTLARI (D).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2020 OGK BAĞIMSIZ YK ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday olan Sn. Şenol Alparslan'ın adaylıktan çekilmesi, Sn. Yusuf Dağcan'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı nedeni ile Genel Kurul çağrı dökümanlarımız güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917347
BIST