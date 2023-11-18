***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuT.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesiİhaleyi Açan TarafT.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı26 Ocak 2023 tarih ve 980 sayılı kararGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi26/01/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih09/03/2023İhale SonucuOnaylandıİhale Bedeli740.000.000İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%381,85AçıklamalarŞirketimizin 09.03.2023 tarihli özel durum açıklamasında özetle, 09.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerinde Şirketimizin 740.000.000 TL ile en yüksek teklifi vererek 1. olduğu, söz konusu teklifin 4046 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ilgili makamların onayına sunulacağı hususları kamuya duyurulmuştu.18.11.2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazete'de en yüksek teklifi veren Şirketimize ihale konusu taşınmazın satış işleminin onaylandığına ilişkin 7830 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayınlanmıştırKonuya ilişkin gelişmeler ivedilikle duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218815BIST