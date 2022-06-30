***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 30.06.2022 tarihli toplantısında Şirketimiz ile Panora İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanmış olan İşletmecilik sözleşmesinin günümüz koşullarına ve güncel mevzuatlara uyumunu sağlamak üzere güncellenmesine ve Şirketimizce bağlı ortaklığımız Panora İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2021 yılında gerçekleştirilen ve 2022 yılında da aynı koşullarda gerçekleştirilecek olan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu raporunun kabulüne karar verilmiştir. Bağlı ortaklığımız Panora İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2021 yılında gerçekleştirilen ve 2022 yılında da aynı koşullarda gerçekleştirilecek olan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040536BIST