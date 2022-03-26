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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2022 22:07
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesine ilişkin tadil metni Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 sermaye ve paylar
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 90 Milyon TL sından 250 Milyon TL'sına arttırılmasına, kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları için 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesine ilişkin tadil metni Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PANORA GYO ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013315


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