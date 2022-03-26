***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesine ilişkin tadil metni Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 sermaye ve paylarSPK Başvuru Tarihi 07.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket kayıtlı sermaye tavanının 90 Milyon TL sından 250 Milyon TL'sına arttırılmasına, kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları için 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesine ilişkin tadil metni Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 PANORA GYO ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013315BIST