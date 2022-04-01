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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2022 18:45
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımına ilişkin esas sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 sermaye ve paylar
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 90 Milyon TL sından 250 Milyon TL'sına arttırılmasına, kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları için 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesine ilişkin tadil metni Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 90 Milyon TL sından 250 Milyon TL'sına arttırılmasına, kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları için 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesine ilişkin tadil metni Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PANORA GYO ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015207


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