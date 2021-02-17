***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2021 18:21
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Sinan Aydın AYGÜN'ün istifası ile boşalan İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi gereği Sayın Nusret TURHAN'ın atanmasına ve durumun toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, tescil işlemlerine ilişkin süreç başlatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910503
BIST
18:051.541
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
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|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
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|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
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|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|6,9655
|6,9700
|% 0,06
|
|Euro
|8,3975
|8,4271
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6273
|9,6756
|% 0,02
|
|Frank
|7,7252
|7,7718
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,23
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,88
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Seans Raporu
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17:59BRKSN
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