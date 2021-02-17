***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyemiz Sayın Sinan Aydın AYGÜN'ün istifası ile boşalan İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi gereği Sayın Nusret TURHAN'ın atanmasına ve durumun toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, tescil işlemlerine ilişkin süreç başlatılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910503BIST