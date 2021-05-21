***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 18:30
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçişleri Bakanlığı tarafından 28 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan genelge ile koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ve kısıtlamalarda yapılan yeni düzenlemelerle, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar alınan tam kapanma, bu tarihten 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek kısmi kapanma kararları dikkate alınarak, salgınla yapılan mücadelede bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla •Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane banka vb. hizmet veren işletmeler haricindeki mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşulları ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda sadece 2021 Mayıs ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere 1-Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetine geçici süreyle ara veren işletmelere kira tahakkuk ettirilmemesine, 2-Pandemi öncesinde bazı kiracılara, sözleşme koşulları dikkate alınarak yapılan değerleme ile kira bedellerine %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 3-Kiralama koşul ve sektörler dikkate alınarak kiracı bazında yapılan değerlemeyle, aylık veya aylık asgari kira bedellerine %80'e varan muhtelif oranlarla belirlenen kira bedeline ilave %50 pandemi iskontosu uygulanmasına, 4-1 ve 3. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan ise kira sözleşmesi ile belirlenen ciro oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937271
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|% 10,00
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|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
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|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
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|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
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|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
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|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
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|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
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|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
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|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
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|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
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|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
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|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
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|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
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|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
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|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
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|YKBNK
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|501.859.334
|% -1,37
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|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
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|GARAN
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|1.074.702.541
|% -0,85
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|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
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|KRDMD
|8,03
|858.932.228
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|Dolar
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|% -0,19
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|Sterlin
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|% 0,04
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|Frank
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|9,3730
|% 0,17
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|Riyal
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|1.878
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|Altın Gr.
|506
|506
|0,55
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|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
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|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
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|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
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|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
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|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,08
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|B. Petrol
|66,52
|66,52
|1,41
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