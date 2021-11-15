***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/10/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonucu 01 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan kalıcı normalleşmeye geçiş sürecinde bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunmak amacıyla •Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle Kiraya Veren ile idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren market, eczane banka vb. hizmet veren işletmeler hariç, mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşul ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda sadece 2021 yılı Kasım ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere 1-Pandemi öncesinde %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 2-Aylık veya aylık asgari kira bedellerine %15'e varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına, 3-1 ve 2. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan, kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirlenen hasılat oranı üzerinden tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977870BIST