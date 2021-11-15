***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 18:37
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonucu 01 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan kalıcı normalleşmeye geçiş sürecinde bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunmak amacıyla •Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle Kiraya Veren ile idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren market, eczane banka vb. hizmet veren işletmeler hariç, mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşul ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda sadece 2021 yılı Kasım ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere 1-Pandemi öncesinde %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 2-Aylık veya aylık asgari kira bedellerine %15'e varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına, 3-1 ve 2. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan, kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirlenen hasılat oranı üzerinden tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977870
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0658
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0774
En Düşük
9,9378
18:0511,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0147
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5327
En Düşük
11,4087
18:05603,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,59
|Açılış
|: 603,56
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,92
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.465.949
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.730.207
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.672.566
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.565.521
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.131.565
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.808.732
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|807.969.331
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.768.989
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 3,06
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 7,83
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 8,86
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0593
|10,0643
|% 0,65
|
|Euro
|11,4589
|11,4689
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,4571
|13,5245
|% 0,57
|
|Frank
|10,8359
|10,9012
|% 0,16
|
|Riyal
|2,6710
|2,6844
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|0,27
|
|Altın Gr.
|603
|603
|3,07
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR