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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2022 18:36
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29.09.2022 tarihli toplantısında, 
Kiracılarımızın önümüzdeki dönem bütçelerine finansal destek sağlamak amacıyla piyasa koşulları, kiracıların faaliyet gösterdikleri sektör, kiracıların AVM içerisindeki konumu, kendi kira sözleşmelerindeki taahhütlerini yerine getirme performansları, AVM işletme kurallarına uyum performansları ve AVM'ye sağladıkları katkılar göz önünde bulundurularak Ekim 2022 döneminden itibaren geçerli olmak üzere, bazı kiracıların asgari kiralarına karar ekinde yer alan değişen oranlarda iskonto uygulanmasına, bazı kiracılara da iskonto uygulanmamasına ve bu uygulanan iskontoların konuya ilişkin yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanmaya devam edilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066425


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