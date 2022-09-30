***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 18:36
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.09.2022 tarihli toplantısında,
Kiracılarımızın önümüzdeki dönem bütçelerine finansal destek sağlamak amacıyla piyasa koşulları, kiracıların faaliyet gösterdikleri sektör, kiracıların AVM içerisindeki konumu, kendi kira sözleşmelerindeki taahhütlerini yerine getirme performansları, AVM işletme kurallarına uyum performansları ve AVM'ye sağladıkları katkılar göz önünde bulundurularak Ekim 2022 döneminden itibaren geçerli olmak üzere, bazı kiracıların asgari kiralarına karar ekinde yer alan değişen oranlarda iskonto uygulanmasına, bazı kiracılara da iskonto uygulanmamasına ve bu uygulanan iskontoların konuya ilişkin yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanmaya devam edilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066425
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05992,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,41
|Açılış
|: 992,34
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5137
|18,5359
|% 0,16
|
|Euro
|18,1356
|18,1500
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,5254
|20,6284
|% 0,08
|
|Frank
|18,7247
|18,8375
|% -0,88
|
|Riyal
|4,9158
|4,9405
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|4,97
|
|Altın Gr.
|992
|993
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.664
|6.761
|29,00
|
|Yarım
|3.242
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,16
|
|B. Petrol
|85,89
|85,89
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
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17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem