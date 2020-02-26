***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.02.2020 22:37
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2020
Karar Sayısı
798
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemi için hazırlanan Finansal Raporları ve Faaliyet Raporu'na ilişkin olarak a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI N29 Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Grubumuzun 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ait solo ve konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Grubumuzun görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Grubumuzun, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloları Grubun aktifleri, pasifleri, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, PANORA GYO A.Ş.
Sinan Aydın AYGÜN Zekeriya FINDIKOĞLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821892
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1590
En Düşük
6,1506
18:056,7105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7105
En Düşük
6,6963
18:05325,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,23
|Açılış
|: 325,07
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9191
|7,9588
|% -0,53
|
|Frank
|6,2752
|6,3130
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6349
|1,6431
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|3,78
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|52,76
|52,76
|-1,50
|
Seans Raporu
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