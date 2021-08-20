***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.08.2021 13:54
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PAMEL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş."nin ticaret unvanının "PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 23/08/2021 tarihinden itibaren "PAMEL ELEKTRIK" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959655
BIST
14:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
14:058,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
14:059,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
14:05490,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,26
|Açılış
|: 490,22
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler14:05
|AGYO
|4,52
|180.944.690
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|243.081
|% 9,95
|
|VKFYO
|6,96
|19.869.758
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|VAKFN
|8,96
|78.869.101
|% 7,69
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|SELVA
|8,11
|75.261.201
|% -7,95
|
|FONET
|14,66
|12.432.057
|% -6,51
|
|DMSAS
|7,55
|141.763.153
|% -6,09
|
|RYGYO
|4,65
|9.153.831
|% -4,91
|
|GARAN
|9,30
|511.502.427
|% 0,11
|
|EREGL
|18,46
|382.026.201
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,62
|288.161.965
|% -0,78
|
|KOZAA
|15,33
|274.459.581
|% 4,29
|
|KOZAL
|106,50
|243.809.853
|% 0,76
|
|ODAS
|1,40
|87.730.689
|% -2,10
|
|GARAN
|9,30
|511.502.427
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,85
|88.659.517
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,53
|105.787.014
|% -0,39
|
|AGYO
|4,52
|180.944.690
|% 9,98
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5376
|8,5418
|% 0,41
|
|Euro
|9,9746
|9,9790
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,5904
|11,6485
|% 0,42
|
|Frank
|9,2744
|9,3302
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2699
|2,2813
|% 0,57
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,19
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,26
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|5,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|14,10
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,44
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,22
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|65,91
|65,91
|-0,54
|