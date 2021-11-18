***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 11:00
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAMEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978437
BIST
10:561.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:5610,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0931
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:5612,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1297
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:56643,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 5,88
|Açılış
|: 643,24
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:56
|TETMT
|190,50
|5.015.689
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|15.577.977
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,28
|88.531.734
|% 8,80
|
|RALYH
|9,80
|33.218.379
|% 6,75
|
|GMTAS
|2,44
|5.164.872
|% -6,51
|
|BASGZ
|16,26
|230.181.273
|% -5,63
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|ELITE
|17,70
|19.128.671
|% -4,22
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|PETKM
|7,74
|387.966.591
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,38
|258.379.894
|% 0,30
|
|SISE
|10,54
|251.870.312
|% 1,15
|
|GARAN
|11,93
|248.761.084
|% 0,25
|
|THYAO
|17,89
|232.766.179
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,38
|258.379.894
|% 0,30
|
|ADESE
|1,07
|69.894.177
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|113.625.828
|% -0,92
|
|PETKM
|7,74
|387.966.591
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,71
|216.421.644
|% 0,26
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7181
|10,7258
|% 0,88
|
|Euro
|12,1577
|12,1733
|% 1,08
|
|Sterlin
|14,4245
|14,4968
|% 0,93
|
|Frank
|11,5074
|11,5767
|% 0,90
|
|Riyal
|2,8466
|2,8609
|% 0,80
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|1,00
|
|Altın Gr.
|643
|643
|5,52
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,66
|8,67
|0,10
|
|B. Petrol
|79,48
|79,48
|-0,80
|