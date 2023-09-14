***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 15:07
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAMEL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195049
BIST
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17:157.948
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -66,22
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1526,9491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0134
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1528,7956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1238
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:151.647,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.647,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BRYAT
|2.329,80
|661.752.246
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.211
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.214.546.688
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|59.285.137
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.852.406
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.137.256.975
|% -9,96
|
|DESA
|20,62
|51.361.533
|% -9,96
|
|SASA
|48,20
|7.637.977.275
|% -3,02
|
|SISE
|55,00
|6.344.427.735
|% -0,45
|
|THYAO
|230,90
|5.896.911.291
|% -0,35
|
|ISCTR
|21,22
|5.470.372.959
|% -1,49
|
|ENKAI
|37,84
|4.858.677.825
|% 2,44
|
|ISCTR
|21,22
|5.470.372.959
|% -1,49
|
|KATMR
|1,99
|494.061.338
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,91
|3.788.974.320
|% -2,63
|
|ZOREN
|4,73
|1.058.390.846
|% -1,66
|
|EKGYO
|8,36
|1.583.151.734
|% -1,30
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9429
|26,9491
|% 0,05
|
|Euro
|28,7847
|28,7956
|% -0,43
|
|Sterlin
|33,3387
|33,5059
|% -0,62
|
|Frank
|29,9623
|30,1428
|% -0,20
|
|Riyal
|7,1634
|7,1993
|% 0,04
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|10.977
|11.067
|-38,00
|
|Yarım
|5.505
|5.557
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.778
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,39
|-0,40
|
|B. Petrol
|93,32
|93,32
|1,44
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:30PRDGS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 706 adet işlem
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17:29SARKY
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 678, 524 adet işlem
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17:28KLRHO
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 177, 595 adet işlem
-
17:27YGYO
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 906, 655 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.63 ) 6, 973