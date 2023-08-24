***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.08.2023 18:38
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.08.2023
Tescil Tarihi
24.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.08.2023 - 10900
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin
(a member of PricewaterhouseCoopers)
seçilmesine ilişkin 16.08.2023 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.08.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189422
BIST
'
13:017.457
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -35,38
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0126,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,5656
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0128,4752
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,6278
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:011.625,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 40,74
|Açılış
|: 1.625,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ALFAS
|869,30
|1.095.065.503
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.989.348
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.213.520
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.765.459.931
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EGEPO
|23,24
|8.229.098
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.501.756
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.117.283
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|292,10
|6.145.067.530
|% 2,49
|
|TTKOM
|26,84
|3.228.800.739
|% 5,01
|
|KLSER
|104,50
|3.014.156.937
|% -8,89
|
|AKBNK
|29,84
|2.946.506.660
|% -1,91
|
|THYAO
|229,50
|2.938.096.144
|% -0,43
|
|YKBNK
|16,49
|2.616.728.633
|% -2,14
|
|ISCTR
|17,70
|2.263.777.072
|% -1,67
|
|TTKOM
|26,84
|3.228.800.739
|% 5,01
|
|SKBNK
|3,99
|416.397.668
|% -1,97
|
|AKBNK
|29,84
|2.946.506.660
|% -1,91
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3286
|26,3572
|% 2,26
|
|Euro
|28,3907
|28,5273
|% 2,44
|
|Sterlin
|33,2574
|33,4242
|% 2,97
|
|Frank
|29,7991
|29,9786
|% 2,92
|
|Riyal
|7,0494
|7,0848
|% 3,16
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.634
|49,06
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.010
|11.097
|-4,00
|
|Yarım
|5.522
|5.570
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.785
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,64
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|