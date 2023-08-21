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***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

21.08.2023 20:06
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/08/2023
Karar Sayısı
2023 / 12
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 21 Ağustos 2023
KARAR SAYISI: 2023/12
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)   01 / 01 / 2023 - 30 / 06 / 2023 dönemine ilişkin faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş
Temsilen Mustafa ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer ÖZBAY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187958


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Cumhuriyet 11.372 11.543 47,00  
Tam 11.146 11.240 112,00  
Yarım 5.590 5.646 57,00  
Çeyrek 2.786 2.823 28,00  
Gümüş.Ons 23,29 23,31 0,55  
Gümüş Gr. 20,33 20,36 0,55  
B. Petrol 84,34 84,34 -0,48  
Seans Raporu 18:05
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