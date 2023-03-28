***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu 2 adet HES ile 4 adet GES olmak üzere toplam 6 adet yenilebilir enerji santralleri arasında yer alan Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla 2021 yılının mart ayı içerisinde yapımına başlanan Şenyurt Üretim Hattı yatırımı tamamlanmış olup, deneme üretimine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128840BIST