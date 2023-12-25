***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.12.2023 18:32
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek 80.000.000,00 80.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişli Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi (GES) 8.806.690,00 8.806.690,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ortaköy Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi (GES) 8.806.690,00 8.806.690,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229073
BIST