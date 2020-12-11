***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,3378Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 14.524.068 30.164.068 B Grubu, BMELK, TREBOMO00012Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 17.000.000 TL 14.524.068 TL 0 TL 31.524.068 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni ektedir.Birleşme oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 11.12.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu ektedir.Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %53,93 değişim oranı ise %33,78 olarak hesaplanmıştır. Buna göre pay değişim oranı Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. için 1,0000, Tortum Elektrik Üretim A.Ş. için 0,3378'dir.Birleşme işlemi çerçevesinde, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi SPK ve EPDK'dan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ektedir.Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ile Tortum Elektrik Üretim A.Ş. arasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147 inci maddeleri uyarınca hazırlanan, Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu ektedir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme RaporuEK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 3 Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - DiğerEK: 5 Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 30.09.2020 - Denetim Raporu.pdf - DiğerEK: 6 Tortum Elektrik Üretim A.Ş. 30.09.2020 - Denetim Raporu.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892892BIST