***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.12.2020 20:03
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,3378
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000
B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 14.524.068 30.164.068 B Grubu, BMELK, TREBOMO00012
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 17.000.000 TL 14.524.068 TL 0 TL 31.524.068 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni ektedir.
Birleşme oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 11.12.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu ektedir.
Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %53,93 değişim oranı ise %33,78 olarak hesaplanmıştır. Buna göre pay değişim oranı Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. için 1,0000, Tortum Elektrik Üretim A.Ş. için 0,3378'dir.
Birleşme işlemi çerçevesinde, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi SPK ve EPDK'dan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ektedir.
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ile Tortum Elektrik Üretim A.Ş. arasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147 inci maddeleri uyarınca hazırlanan, Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu ektedir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer
EK: 5 Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 30.09.2020 - Denetim Raporu.pdf - Diğer
EK: 6 Tortum Elektrik Üretim A.Ş. 30.09.2020 - Denetim Raporu.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892892
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